Apicoltura | Caputo annuncia uno stanziamento di 1 | 7 mln | Settore fondamentale da rilanciare

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) “Stanziati circa 1,7 milioni di euro per le campagne apistiche 2023 e 2024. Nello specifico l’importo di € 860.680,46 per il 2023 e di € 854.024,77 per il 2024. Risorse determinate in base al numero di alveari registrati nella banca dati apistica al 31 dicembre 2021”. Lo hato Nicola, assessore all’Agricoltura della Regione Campania, a margine della seduta di Giunta di ieri nel corso della quale è stata approvata la delibera sulapistico regionale. “L’– ha affermato – è un’attività di rilevante importanza economica in moltissime realtà della nostra regione, utile per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e dell’agricoltura in generale. Il comparto in questi anni è cresciuto per numero di operatori e per alveari allevati e si colloca tra le prime apicolture ...