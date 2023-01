Antonella Lualdi | chi è | età | carriera | filmografia e vita privata dell’attrice

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento del pomeriggio di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche. Ma siete davvero sicuri di conoscerla davvero? Certo il nome e il voltoe cantante non vi sarà per nulla nuovo, ma cerchiamo di approfondire un po’ di più la sua biografia e lain questo articolo, in attesa della puntata di oggi. Continuante a leggere!: chi è, età,, all’anagrafe Antonietta De Pascale, è nata a Beirut il 6 luglio del 1931 ed è una nota attrice e cantante. E’ nata da padre italiano e madre greca e, dopo una gavetta teatrale, ...