(Di mercoledì 18 gennaio 2023) La conduttrice di The Voice Senior è stata intervistata dal settimanale Chi è ha raccontato la sua esperienza. "A me piace portare bene la mia età, non vorrei dimostrare vent’anni di meno, ma i ritocchini possono aiutare". L'articolo proviene da DireDonna.

Virgilio Notizie

accoglie calorosamente e con urla di gioia Simone Buzzi . Lo chef romano era assente ormai da tempo nel programma di Rai 1 È sempre mezzogiorno . Nonostante il suo inguaribile ...Simone Buzzi ha emozionato tutti a È sempre mezzogiorno nella puntata del 18 gennaio quando si è presentato dadopo essere guarito dal cancro. Sul suo profilo Instagram ha voluto ripercorrere il calvario della malattia ed esprimere la sua gioia per l'ultima chemioterapia. La commozione è ... Chef Simone Buzzi torna in tv dopo la malattia, la commozione di Antonella Clerici e del pubblico Simone Buzzi ha emozionato tutti a È sempre mezzogiorno nella puntata del 18 gennaio quando si è presentato da Antonella Clerici dopo essere guarito dal cancro. Sul suo profilo Instagram ha voluto ...Il cuoco infatti ha fatto una gradita sorpresa al pubblico e alla conduttrice Antonella Clerici. Simone Buzzi ha lottato contro un tumore, ma come lui stesso ha detto in trasmissione, ora sta bene. In ...