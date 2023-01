Annuncio in diretta sul futuro di Demme | lo ha svelato l’agente!

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) In casa Napoli c’è ancora un po’ di delusione per quanto successo ieri sera dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per via della Cremonese di Ballardini. Nonostante ciò, bisogna mettere subito da parte i malumori e voltare pagina. Per quanto sia importante la Coppa nazionale, perché trofeo ufficiale a tutti gli effetti, bisogna essere consapevoli di quanto fatto di buono fino ad ora tra campionato e Champions League. Gli uomini di Luciano Spalletti devono cercare di ripartire subito alla grande, dimostrando che la debacle di ieri sera è stata una piccolissima parentesi negativa. Nel frattempo, oltre ai fatti di campo, bisogna pensare anche al mercato e a come rafforzare e non indebolire la rosa a disposizione del mister. In merito al mercato in uscita, la dirigenza azzurra tiene di mira la situazione legata a Diego. Con l’esplosione di Lobotka in quel ...