Andrea Zappia lascia il gruppo Sky dopo 20 anni

Primaonline

... 9 anni per Michelangelo Tripodi; 6 anni e 2 mesi per Giuseppe; 4 anni e 8 mesi per ... Il giudice dell'udienza preliminareGuerriero ha registrato le richieste del pubblico ministero e dei ...... neurologi del Policlinico di Catania, i prof.ri Marioe Alessandra Nicoletti, nonché la ... diretto dalla Dottoressa Daniela Di Stefano, i dott.riLeuzzi ed Anna Vilardi. Preziosa anche ... Andrea Zappia lascia Sky. Tornerà in Italia Andrea Zappia lascierà Sky a metà di quest’anno. A darne notizie è una comunicazione interna della ceo global Dana Strong che informa i colleghi che il manager tornerà in Italia perchè non vede l’ora ...Andrea Zappia lascierà Sky a metà di quest’anno. A darne notizie è una comunicazione interna della ceo global Dana Strong che informa i colleghi che il manager tornerà in Italia perchè non vede l’ora ...