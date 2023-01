Andrea Costa al ministero della Salute come esperto per il Pnrr

AboutPharma

torna al ministero della Salute. Il politico di Noi Moderati, già sottosegretario alla Salute nel governo Draghi, è stato chiamato dal ministro Orazio Schillaci ad assumere l'incarico ...Se la Real Sebastiani Rieti e Faenza hanno un piede e mezzo nei play - off promozione, e quindi quantomeno in B Nazionale 2023 - 2024, per Virtus Imola eresta infatti tutto aperto. ... Sanità, Andrea Costa nominato esperto Pnrr per il ministero della ... ‘Sfrattati’ dal cantiere per la riqualificazione: saranno recuperati all’inizio di via Aspromonte, dove però la sosta diventerà a pagamento ...PORTO TOLLE - Brutto risveglio per la comunità di Porto Tolle che ieri mattina è stata travolta dalla notizia della scomparsa di Andrea Boso, 41 anni. Per gli abitanti ...