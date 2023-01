Andrea Bonafede scarica Messina Denaro | già pentito il prestanome del boss | «La casa dove era nascosto comprata con i suoi soldi»

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) C?è un altro covo. O meglio il vero covo, la roccaforte di Matteo, il luogoil capomafia custodirebbe documenti e segreti. La chiave per arrivarci è...

Gli uomini del Reparto di investigazioni scientifiche dell'Arma stanno passando al setaccio l'abitazione, di proprietà di, alla ricerca di tracce anche biologiche. Leggi anche Messina ...Con la falsa identità di, il boss mafioso più ricercato d'Italia era in cura dal 2021: dopo una prima visita presso la clinica palermitana, ha seguito dei cicli di chemio ed è stato ...Vincenzo Pisciotta ha letto il suo nome in tv all’improvviso: nella carta d’identità falsificata di Messina Denaro c’era la sua firma, scritta per esteso e ben ...Ha trascorso l'altra notte, l'ennesima notte insonne dopo quelle della vigilia dell'arresto di Matteo Messina Denaro, partecipando alla perquisizione dell'ultimo covo del boss ...