Andrea Bonafede | ecco il volto del prestanome di Matteo Messina Denaro

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il rifugio del boss, per anni in cima alla lista dei latitanti più pericolosi, è un piccolo appartamento in una palazzina di due piani a Campobello di Mazara. Viveva lì, in pieno centro abitato,. "L'ho comprata io per conto suo. Mi ha dato 20mila euro", ha raccontato ai pm, il geometra di Campobello di Mazara che avrebbe prestato l'identità a- trovato in possesso di una carta d'identità a lui intestata ma con la fotografia del capomafia -, ora indagato per associazione mafiosa.