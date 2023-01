Andrea Bonafede | ecco il vero volto dell' alter ego di Messina Denaro - Cronaca - quotidiano net

TGCOM

Secondo il racconto del geometra, il boss lo avrebbe agganciato un anno fa e gli avrebbe chiesto di comprare la casa in vicolo San Vito dove poi ha vissuto fino al giorno ...Dopoemerge una nuova figura: si chiama Errico Risalvato ed è lui il proprietario del secondo covo di Matteo Messina Denaro individuato dai Ros dei carabinieri. Il locale, un bunker all'... Andrea Bonafede, ecco il volto del prestanome di Matteo Messina Denaro | Agganciato dal boss un anno fa Dopo Andrea Bonafede e i due medici indagati in seguito all’arresto di Matteo Messina Denaro, emerge una figura. Stiamo parlando di Errico Salvato. Sarebbe lui, infatti, il proprietario del secondo co ...Secondo il racconto del geometra, il boss lo avrebbe agganciato un anno fa e gli avrebbe chiesto di comprare la casa in vicolo San Vito dove poi ha vissuto fino al giorno dell'arresto ...