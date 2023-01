Andrea Agnelli | ' Lascio Cda di Exor e Stellantis'

, presidente uscente della Juve , ha parlato nel corso dell'assemblea degli azionisti bianconera, nel giorno dell'insediamento del nuovo cda. IL DISCORSO - 'Il mio lavoro è stato sempre ...Lo ha annunciato, durante l'Assemblea della Juventus Nedved ringrazia. 10:10 "La nostra unione è stata determinante per il nostro lavoro. Sa quanto hai lavorato, quanti ..."Oggi si chiude un capitolo della Juventus durato quadi 13 anni che oggi facciamo fatica a leggere. Non posso nascondere l'emozione. Il mio lavoro è stato quello di cercare… Leggi ...L’ultima assemblea degli azionisti Juventus di Andrea Agnelli, dopo 13 anni di presidenza, si apre con un minuto di silenzio per le due leggende Castano e Vialli e il congedo del ...