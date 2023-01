Anche Microsoft costretta a licenziare | a casa entro marzo 10mila dipendenti Nadella | «Recessione in arrivo | decisione inevitabile»

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Come altri colossi del tech,stringe la cinghia e annuncia il taglio della sua forza lavoro. A farne le spese saranno 10.000, ovvero circa il 5% del totale, in quella che è la maggiore riduzione negli ultimi otto anni. Lapresa dall’azienda di Redmond è legata all’indebolimento dell’economia globale e alla necessità di concentrasi su obiettivi strategici che includono lo sviluppo settoriale dell’intelligenza artificiale.è infatti uno degli investitori di OpenAi, ovvero la società dietro il chatbot (al momento) gratuito ChatGPT. «Queste sono quel tipo di decisioni difficili che abbiamo preso nel corso dei nostri 47 anni di storia per restare rilevanti in un’industria che non perdona chi non si adatta», ha affermato l’amministratore delegato del colosso, ...

IT: anche Microsoft stringe la cinghia, taglia 10 mila posti Microsoft sta tagliando 10.000 posti di lavoro, quasi il 5% della sua forza lavoro, per unirsi ad altre società tecnologiche Ciò ha ridotto le loro ...Microsoft, in linea con un fenomeno generale che sta interessando tutta big tech e l'intero settore della tecnologia, prevede di ridurre la propria forza lavoro di 10 mila unità quest'anno, pari a cir ...