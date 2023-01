La Gazzetta dello Sport

... e gli ha fatto seguito Massimo, intervenuto a 'Processo 7 Gold': 'Ho timore anch'io - ha ... Prendevol'Anemina, una sostanza non dopante, ma ne avvertivo l'effetto. Non sentivo la fatica,...Calcio Napoli - L'ex calciatore e procuratore Massimoa TMW Radio , durante Maracanà , ha commentato la giornata di campionato. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ... Anche Brambati denuncia: “Prendevo il Micoren come se fossero caramelle” 'Faccio un tackle ad Allegri. E' il responsabile di un'annata finora disastrosa, anche se ha ancora la possibilità di trasformare questo in qualcosa di incredibile. Dubito però che il miracolo possa a ...Dino Baggio ha lanciato, per così dire, la bomba, ammettendo di aver paura di quello che ha preso in carriera, come integratori, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.