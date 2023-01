Amici | Mai Vista La Cuccarini Così Furiosa!

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Maiuna Lorellafuriosa come in quest’ultimo day time di. La coach di canto ha letteralmente massacrato il suo allievo NDG dopo i fatti di Capodanno. Anche Emmanuel Lo ha fatto dei veri e propri cazziatoni ai suoi allievi, imponendo loro nuove e rigide regole. Mancano all’appello solo Arisa e il suo allievo Wax. Ecco i dettagli su quanto appena andato in onda! Lorellaé una furia contro NDG Nell’ultimo day time disi é continuato a parlare del giallo di Capodanno. Dopo le eliminazioni di Valeria e Tommy Dali, i tre allievi NDG, Maddalena e Samu, sono stati chiamati a rapporto dai rispettivi coach. E’ chiaro che i fatti successi nella notte dell’ultimo dell’anno sono gravissimi. Lo si era già capito nella puntata di domenica, ma ancor di più ...

Calciomercato.com

Manager,, confidenti e psicologi: un buon agente è tutto questo e anche di più. E loro, ... Il loro motto è: "innamorarsi delle attrici". Peccato che sia più facile a dirsi che a farsi. ...Spesso, questo reato, viene commesso da parte di persone conosciute: parenti, genitori,, ... E consideriamo che il contesto sociale, culturale e professionale non solidarizza quasicon le ... Galliani e l'Inter, amici mai: l'affare Donnarumma, i figli, Milan-net. Le ... Di noce moscata e del capodanno gate di Amici 22 si parla anche da Fiorello: ecco che cosa è successo oggi Puntata come sempre scoppiettante anche quella in onda il 18 gennaio 2023 di Viva Rai 2. Ques ...Pietro si è esposto per discolpare il fratello Wax dalle critiche sul 'fatto grave' di Capodanno: l'allievo di Amici sarebbe stato il 'capobanda' ...