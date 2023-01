Amici | il mistero della sera di Capodanno | «Uso inappropriato di quella robaccia» L' ultima rivelazione

Fanpage.it

...dove viene confutato l'eretico Berengario che negava la piena verità cattolica sul... con piatti della tradizione solerina preparati dall'Associazionedi Solero nel Parco dell'Asilo Carlo ...... i 28 Big in gara e le loro canzoni LE FOTO '22' le emozioni della sedicesima puntata IN ... mamma!': family drama tra lacrime, risate e un pizzico diLE SORPRESE DELLA SECONDA STAGIONE - ... Ancora mistero sul Capodanno ad Amici, Lorella Cuccarini contro ... Alessandro Rosica (Investigatore Social), ha dichiarato di aver parlato con una fonte molto affidabile e ha spiegato che a breve la verità potrebbe essere rivelata Il Capodanno gate della scuola di ...Un 45enne di Selargius è stato denunciato dai carabinieri per aver rubato un bagno chimico installato da una ditta che a Monserrato lavora per conto del Comune. La struttura in pvc sembrava sparita ne ...