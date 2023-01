Amici | che sfogo | “Un incubo che non auguro a nessuno”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023), il duropubblicato sui social network: “Unche non”, parole amarissime. Nel corso delle ultime settimane uno dei talent show più seguiti di sempre,di Maria De Filippi, è stato al centro di non poche polemiche.di Maria,senza precedenti (ck12.it)Come ormai sappiamo, a pochi mesi dal serale la notte di Capodanno, un gruppo di allievi sarebbe rimasto coinvolto in una ‘bravata’ costata il posto all’interno della scuola ad alcuni concorrenti. Per quanto la produzione abbia deciso di non rendere note le immagini di quanto accaduto, sul web hanno iniziato a circolare varie teorie, fra cui la più accreditata quella della noce moscata. Ad ogni modo, a pagare le conseguenze più pesanti sono stati Tommy ...

di cosa parla Call My Agent - Italia , la nuova ... Amici 22: tra il «noce moscata gate» e la battuta infelice di Cricca Vi ricordate di Alessandro Cavallo L'ex allievo di Amici oggi è un'altra persona. Incredibile, eccolo insieme a Roberto Bolle."Erano tutti delle iene" Amici e il caso noce moscata: il silenzio della produzione I vertici della trasmissione si sono limitati a parlare di "cose molto gravi avvenute", ma hanno deciso di non ...