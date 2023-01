Amici 22 | un famoso ex prof lancia un’accusa al talent | “Durante un’esibizione mi sono insospettito e…”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) I fan di, il fortunatoshow di Maria De Filippi, ricorderanno bene uno deiche ha reso ancora più grande e a volte anche controverso il programma. Stiamo parlando di Luca Jurman, vocal coach e poi insegnante temutissimo dagli allievi, presente dal 2007 al 2011. All’epoca, aveva fatto parlare di sé per le continue discussioni con Marco Carta. Dopo il programma, spesso era intervenuto in merito ai suoi pupilli, lasciando spesso anche qualche dichiarazione al vetriolo. Fra queste, l’ex docente disi era scagliato contro alcuni comportamenti sempre più frequentila fase del serale. Come ad esempio quello di permettere agli allievi di inserire le loro barre su brani già noti, definendo tale scelta “abominevole”. Di recente, attraverso un TikTok, Luca Jurman ha fatto notare ...

Isa e Chia

L'ultimo e più importante evento, però, è ile storico Carnevalone . È un evento dal sapore ... A notte avanzata ha il via il funerale di Carnevalone , portato a spalla daglifino alla ...Sordini e Bianciardi eranobenché avessero idee diverse sull'arte, pittore astrattista il ... Sordini poi divenne artista, per cui la mostra a Grosseto si presenta come un evento culturale ... Amici 22, un famoso ex prof lancia un’accusa al talent La questione della noce moscata e degli avvenimenti della notte di Capodanno nella casetta di Amici 22 sta tenendo banco ormai da qualche giorno. In molti ne stanno parlando, ...Parla Alessandro Rosica. L'esperto di gossip è venuto a conoscenza di ciò che è successo ed ha detto la sua confermando che gli atti commessi sono veramente molto gravi avvenuti durante la notte di Ca ...