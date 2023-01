Amici 22 | il papà di Wax replica alle terribili tesi circolate nel web sul conto di suo figlio

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Sugli eventi accaduti nella casetta di22 la notte di Capodanno si è ormai detto di tutto. Dopo giorni di teorie e supposizioni su cosa abbia realmente portato la produzione del talent, in accordo con la conduttrice e l’intero corpo docenti, a separare sei allievi dal resto del gruppo e poi sottoporli alla sfida, nelle ultime ore si è fatta chiarezza. O almeno, così sembrerebbe, considerata l’autorevole fonte che ha riportato i fatti, sebbene il programma nulla ha fatto trapelare in merito. Poco fa Dagospia ha confermato la teoria più accreditata, quella sulla noce moscata. La notte del 31 dicembre scorso gli alunni di, dopo aver visto un video su YouTube, avrebbero utilizzato la noce moscata per creare una miscela dagli effetti simili alla droga. La spezia in questione, se assunta in dosi eccessive, può causare allucinazioni, vomito, ...