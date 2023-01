Amici 22 | Emanuel Lo furioso con Maddalena e Samu

Witty TV

Niente telefono e a letto alle 22. Ad22Lo ha sgridato i suoi allievi coinvolti nel Capodanno - gate. Il prof di danza ha tolto i cellulari sia a Samu - che ha ancora la sfida congelata - che a Maddalena, ha detto che non ...... che arrivi presto un nuovo confronto con i prof Leggi anche >22, Valeria Mancini e il caso ... I due ballerini sono stati convocati daLo, che ha imposto per loro nuove rigide regole . A ... Samu e la reprimenda del maestro Emanuel Lo 17 gennaio - Amici Clip | Witty TV In un video condiviso su TikTok, il fratello di Wax lo difende dopo il caso scoppiato ad Amici con la brava della notte di Capodanno ...Prende parola il fratello di Wax. Sono passati diversi giorni e si parla ancora del Capodannogate di Amici 22, forse anche perchè i daytime continuano a ricordarci cos’è successo, senza specificarlo.