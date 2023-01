Amici 22 | Dagospia svela cosa è realmente accaduto la notte di Capodanno

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il portale diretto da Roberto D’Agostinoi retroscena del– Gate Il portale diretto da Roberto D’Agostino,, hatoladitra i concorrenti della ventiduesima edizione di. Un caso che è al centro dell’attenzione mediatica da diversi giorni e dopo il quale la produzione ha deciso di prendere dei provvedimenti molto duri nei confronti di alcuni allievi. Come riporta Coming Soon, numerose sono state le indiscrezioni relative alla vicenda esiain casetta ladi San Silvestro. Si è parlato di noce moscata sniffata (che avrebbe causato diversi malori), poi di tatuaggi fatti in ...

Dire

Sucon le rivelazioni di Giuseppe Candela si legge: "Cos'è successo la notte di Capodanno nel talent showDa giorni sui social non si parla d'altro, la trasmissione condotta da Maria ...22,: "I ragazzi hanno assunto noce moscata dopo una ricerca su Youtube" Numerose sono state le indiscrezioni relative alla vicenda e cosa sia realmente accaduto in casetta la notte di ... Amici 22, Dagospia conferma: noce moscata per 'sballarsi' a ... Svelata finalmente la verità sulla notte di Capodanno nella scuola di Amici C’è solo una domanda che aleggia sulle bocche degli ...Piccoli malori, nulla di grave, nessuna necessità di raggiungere l’ospedale” Oltre questo, su Dagospia si legge anche il motivo per cui Maria avrebbe evitato di mandare in onda le clip sul fattaccio ...