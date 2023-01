Amici 22 | Dagospia finalmente svela cosa è davvero accaduto la notte di Capodanno

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Dopo giorni di indiscrezioni e varie teorie su ciò che è realmentenella scuola di22 durante la famosadi, arlo ci ha pensato direttamente. Ecco quanto riportato:può confermare questa versione dei fatti, aggiungendo che i ragazzi sarebbero arrivati a questo dopo una ricerca su Youtube, dove avrebbero cercato un modo per “sballarsi” in maniera artigianale. Piccoli malori, nulla di grave, nessuna necessità di raggiungere l’ospedale. La produzione ha scoperto il tutto e ha scelto di non diffondere il filmato incriminato per due ragioni, da una parte la volontà comunque di proteggere dei ragazzi molto giovani e dall’altra per evitare il rischio emulazione. L'articolo proviene da Isa e Chia.

Novella 2000

Estratto di Gaia Martino per www.fanpage.it jeremy renner10 Jeremy Renner è in 'condizioni critiche ma stabili' dopo essere stato investito da uno spazzaneve lo scorso 1 gennaio: glia RadarOnline ...Dunque, non si tratterebbe dei due Rolex dei qualiaveva pubblicato le immagini. La verità ...e la compagna Noemi Bocchi . Appuntamento alla prossima udienza con annessi testimoni, in ... Amici 22, Dagospia conferma la teoria della noce moscata Gli amici della coppia Federica pellegrini-Matteo Giunta hanno notato come la campionessa veneta di nuoto abbia abbandonato gli abiti aderenti per maglioni e ...