Amici 22 | anticipazioni | lo sfogo degli allievi dopo i fatti di Capodanno

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)22,i provvedimenti per idiglinon coinvolti si sfogano tra di loro. Arrivano le ultimedi22. Idihanno lasciato un strascico fortissimo nella scuola di Canale 5: oltre che nei ragazzi protagonisti dei(non ancora divulgati) anche nei loro colleghi. Sicuramente

Canale Dieci

All'età di 19 anni, sua madre e i suoilo hanno portato in un programma di riabilitazione ... Successivo > Successivo Fiction & Soap Un posto al sole17 gennaio 2023 Martina Pedretti ...La vita di, genitori e parenti è rimasta in sospeso senza alcuna possibilità di andare avanti senza trovare una ragione alla base della scomparsa delle ragazze. Purtroppo le strade percorse dai ... Amici 22, anticipazioni nuova registrazione 19 gennaio 2023: ultime news sul caso di Capodanno Dopo il caso che i fatti accaduti ad Amici la notte di Capodanno hanno scatenato, a parlare è il fratello di Wax: “Non è successo niente, non offendete la sua educazione”.Ad Amici 22 Emanuel Lo, furioso, ha voluto parlare con Samu e Maddalena coinvolti nel Capodanno-gate. Niente telefono e a letto alle 22. Video Witty ...