Ambiente – In Campidoglio la prima conferenza per il piano di adattamento climatico di Roma

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Unaper fare il punto sui cambiamenti climatici, approfondire le sfide aperte per la messa in sicurezza di infrastrutture e spazi della città, raccontare le azioni già in corso e il percorso della Capitale verso ildiche fisserà priorità di intervento e risorse. L’appuntamento, aperto dal Sindaco Roberto Gualtieri, si è svolto stamattina inpresso l’Aula Giulio Cesare. Nella sessione iniziale, dopo il discorso del primo cittadino, è intervenuto in videocollegamento Mario Nava, Direttore Generale per il sostegno alle riforme strutturali della Commissione Europea, che ha sottolineato come la Commissione stia seguendo con grande interesse il lavoro svolto sui temi del cambiamentodall’Amministrazione Capitolina, che considera un partner fondamentale. Il ...

