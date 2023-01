Alzheimer | la speranza arriva da altre terapie | la scoperta è importantissima

Biomed CuE

Lecanemab fa parte di una nuova generazione di farmaci allo studio per il trattamento dell'. In fase di studio c'è donanemab di Eli Lilly, che potrebbe ottenere un'approvazione accelerata ...Tokyo (AsiaNews/Agenzie) - La strada per sconfiggere l'è ancora lunga, ma proprio per questo ogni piccolo progresso va considerato un grande ... Idealmente, laè che il prodotto venga ... Lecanemab: una nuova speranza contro l'Alzheimer | CUENEWS La scoperta di nuove terapie contro l'Alzheimer potrebbe aver generato una speranza a tutte le persone affette, purtroppo, da questa grave malattia.Lecanemab è un anticorpo monoclonale a cui l’FDA statunitense ha appena dato la propria autorizzazione per il trattamento della malattia di Alzheimer ...