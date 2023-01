Altair socio del Dac Carrino | Partnership strategica per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Conferma il suo interesse per l’industria e la ricerca aerospaziale entrando a far parte del Dac, uno dei centri aerospaziali più prestigiosi d’Italia e d’Europa. Si tratta di, società leader globale nelle scienze computazionali e nell’intelligenza artificiale (AI). Lamira a portareaffidabili e all’avanguardia nel campo dell’analisi dei dati, del digital twin e altro ancora, per supportare e potenziare l’industria aerospaziale in Campania e nel mondo. Un altro obiettivo è quello di sostenere le piccole e medie imprese (PMI) nellodi capacità di data analytics, AI, machine learning e Internet of Things (IoT) di nuova generazione, che consentiranno loro di facilitare nuove opportunità di business, promuovere processi collaborativi, scambiare esperienze ...