Allerta Meteo | 150 gli interventi del Comando Vigili del Fuoco di Salerno

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ildelditra ieri e oggi, a causa dell’presente sul nostro territorio, hanno effettuato circa 150per soccorso tecnico.: devono essere effettuati ancora dei prosciugamenti Ci sono ancora 50 casi di minore rilevanza (prosciugamenti e simili) in attesa di essere espletati. Da ieri, inoltre, è stato impiegato “il nucleo speleo-alpino-fluviale” (SAF) per soccorrere le persone in difficoltà presenti, nello specifico, in due zone: San Marzano sul Sarno (via Gramsci) Pagani (via Filettine) Segui ZON.IT su Google News.

Agenzia ANSA

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore (ossia fino alle 9 di venerdì 20 gennaio) il vigente avviso divalido sull'intero territorio regionale. Il livello diche attualmente è Arancione su gran parte della Campania (ossia su tutte le zone ad esclusione delle zone 2, 4,7: Alto ...La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l' avviso di, già in vigore, per altre 24 ore , estendendolo fino alle ore 9 di venerdì 20 gennaio 2023. Anche oggi e domani, dunque, si segnalano avverse condizioni meteorologiche su tutto il ... Pioggia, vento e freddo: allerta maltempo in quattro regioni - Cronaca Le abbondanti precipitazioni che si sono abbattute sul nostro territorio hanno fatto innalzare anche il livello del fiume Sele. “Si invitano pertanto i cittadini a prestare massima attenzione, a non a ...Allerta meteo, scuole chiuse anche domani 18 gennaio in molti Comuni in Campania: l’elenco Scuole chiuse anche mercoledì 18 gennaio in Campania: i… Leggi ...