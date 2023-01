Aliberti | “Salernitana | il ritorno di Nicola? Ho fatto anche io questo errore' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Aniello, imprenditore ed ex presidente della. Queste le sue parole: “Ricordate quando i tifosi dellavollero far rimanere l’allenatore perchè era il loro beniamino? Ecco, davanti a queste proteste decisi di accettare le loro richieste e si presero loro le responsabilità,se è una cosa che non si dovrebbe fare. -afferma- Acconsentii e rimandai l’assunzione di Oddo che arrivò successivamente perché i risultati per Rossi non arrivarono. Ildi? Lo spogliatoio è una polveriera oppure è tutto tranquillo e regolare? Se non ci sono ordine e disciplina nello spogliatoio non vai da nessuna parte. Io sono contrario a queste situazioni. ...