Alfonso Signorini prende una decisione sul GF VIP 7 | “da questa settimana”

Il Fatto Quotidiano

Lunedì 16 gennaio 2023 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da, insieme a Sonia Bruganelli e Orietta Berti nei panni di opinioniste. Come spesso accade in un reality così importante come il GFVip, molti telespettatori non si limitano a ...La solidarietà per Ciacci, comunque, è arrivata da poche persone tra le quali Raimondo Todaro, Caterina Balivo, Valeria Marini, Manila Nazzaro e lo stesso. Simona Ventura, che ha ... Gf Vip, Alfonso Signorini: “Hanno arrestato il numero uno dei boss, chi è” Dopo l'amara uscita dal Grande Fratello VIP 7 le minacce di morte hanno cambiato la vita di Giovanni Ciacci che adesso sta male ...Quello che doveva essere per Giovanni Ciacci il GF Vip “della rinascita” a causa della sua rivelazione sulla sieropositività, si è presto trasfomato per il costumista in una sorta di incubo a causa de ...