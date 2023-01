Alessia Marcuzzi da Matano | “Ti sei ubriacata?” | la rivelazione a “La vita in diretta”

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) News Tv.è stata ospite di Albertosul finire della puntata de “Lain” andata in onda ieri, martedì 17 gennaio 2023. Spazio ovviamente al suo nuovo programma “Boomerissima”, trasmesso su Rai 2. Il format molto fresco ha debuttato martedì scorso con buoni risultati d’ascolto e il padrone di casa del programma pomeridiano di Rai 1 le ha chiesto proprio come ha reagito, mercoledì mattina, quando è venuta a conoscenza dei numeri raggiunti. Leggi anche l’articolo —> “Boomerissima”, salta l’esibizione di Giulia Stabile: il motivo Per chi lavora in televisione i dati Auditel sono importanti. Lo sa bene Alberto, che continua a tenere incollati tantissimi Italiani ogni pomeriggio con “Lain ...