Alaska | una donna e un bambino uccisi da un orso polare

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Washington, 18 gen. (Adnkronos) - Unha attaccato e ucciso unae unin un villaggio isolato dell'. Lo hanno riferito in una nota leState Troopers, le forze di polizia locali, spiegando di aver ricevuto segnalazioni di un attacco dell'animale a Wales, un villaggio sulla costa occidentale dello Stato. "Le notizie iniziali indicano che unha aggredito più residenti", si legge in un dispaccio della polizia. "L'ha attaccato mortalmente unae uned è stato poi colpito e ucciso da un abitante del posto mentre attaccava la coppia", hanno aggiunto le autorità, annunciando di volersi recare nell'area dell'attacco "se le condizioni ...

Un orso polare ha attaccato e ucciso una donna e un bambino in un villaggio isolato dell'Alaska. Lo hanno riferito in una nota le Alaska State Troopers, le forze di polizia locali, spiegando di aver ricevuto segnalazioni di un attacco dell'animale a Wales, un villaggio sulla costa occidentale dello Stato.