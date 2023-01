Al via Graphic Design Lectures | a cura di Francesco Dondina

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Dal 26 gennaio 2023 presso l’ADIMuseum di Milano prende il via la nuova stagione di, adie con il patrocinio di Aiap – associaizone italianadella comunicazione visiva; un palinsesto annuale di incontri, uno al mese, pensato per avvicinare il pubblico alla progettazione grafica attraverso la voce delle eccellenze della comunicazione visiva italiana. Primo incontro: giovedì 26 gennaio alle 18.30 con Studio RovaiWeber, Firenze. Sono stati invitati a partecipare all’edizione 2023: RovaiWeber, Studio La Tigre, Rovatti, Alessio D’Ellena/Superness,Messina/Polystudio,...

...lago Tyrifjord, a ovest della capitale norvegese Oslo, in una regione nota per il ritrovamento di numerosi reperti archeologici. La sua scoperta è stata comunicata solo in questi giorni per...In lizza ci sarà solo il candidato di Fratelli d'Italia Felice Giuffè che ha preso il posto di Giuseppe Valentino , in quota Fratelli d'Italia, costretto a farsi da parte perdi un indagine ...