Al Teatro Arbostella | risate ed emozioni con “Arezzo 29… in tre minuti”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2Continua tra successo di pubblico e di critica il cartellone della XV stagione del “Gino Esposito”. Dal 7 gennaio e per tre week-end consecutivi ecco in scena la Compagnia Gino Esposito, fondata dal compianto direttore artistico e patron dell’e ricostruita dal regista-attore Francesco Delli Priscoli che si cimenterà nello spettacolo “29… in tre(tassista veloce)”, un classico della comicità teatrale della tradizione partenopea a firma di Gaetano e Olimpia Di Maio. La commedia si inserisce nella tradizione delcomico, da Petito a Scarpetta, da Eduardo a Peppino De Filippo, e, come spesso accade per questi autori, presenta venature sociali, umane ed esistenziali....

