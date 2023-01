(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Dopo aver interrotto la latitanza del boss di Cosa Nostra, Matteo, gli investigatori dei Carabinieri del Ros si stanno concentrando ora sulla rete di connivenze che ha permesso all’ex capo mafia di Castelvetrano di rimanere un fantasma per trent’anni. Gli investigatori del Ros analizzano cellulari, appunti e spostamenti del boss di Cosa Nostra MatteoInformazioni preziose potrebbero emergere, già nelle prossime ore, dall’analisi dei due cellulari sequestrati ail giorno della cattura a Palermo, alla clinica La Maddalena. Grazie ai telefonini gli inquirenti potrebbero risalire ai suoi contatti: telefonate, chat, foto video, contenuti della rubrica e dati cancellati. Informazioni che gli inquirenti stanno acquisendo anche dai gestori delle ...

LA NOTIZIA

Matteo Messina Denaro amava il lusso, la bellae le donne, come dimostra l'orologio da 35mila ... Nel covo - passato altutta la notte dai militari del Ros alla presenza del procuratore ......delle più gravi lesioni riportate dal minore e che ne hanno determinato il pericolo di, non ... Le telecamere di sorveglianza della zona, passate aldagli investigatori, avevano escluso l'... Al setaccio la vita di Messina Denaro Nell’agenda trovata nel covo di Messina Denaro, durante la lunga perquisizione condotta tra lunedì e martedì dai carabinieri del Ros e dal procuratore aggiunto Paolo Guido, ci sono riflessioni sulla ...L’arresto lunedì mattina all’interno della clinica ‘La Maddalena’ di Palermo non chiude il cerchio attorno a Matteo Messina Denaro.