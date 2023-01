Agostinelli | Stravedo per Zielinski ma manca di continuità | ieri è stata una partita disgraziata

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Andrea, allenatore, ha parlato a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", di seguito le sue parole: “Ladisera? Sono quelle partite disgraziate che durante l’anno ci possono essere. Il Napoli stava vincendo, entrano i titolari e non vince, poi il doppio palo di Simeone. Questo succede per dimostrare che ogniha una storia a sè, questo dà umiltà che alla fine non èta. Il calcio è così. Per, ma glilaè entrato come se fosse un allenamento, non ha fatto niente. Gli guardavo la faccia e non era quella per giocare unaimportante. Nicola? Il pubblico a Salerno accorrerà numeroso. Purtroppo il tifoso nelle ...