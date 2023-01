(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Andreasi congeda da presidente della Juventus e non solo. In apertura dell'assemblea dei soci, chiamata a eleggere il nuovo cda bianconero, il dimissionario n.1 annuncia 'un passo indietro' ...

La Gazzetta dello Sport

Andreaufficialmente il vertice della Juventus dopo 13 anni: è stato il quarto esponente della famiglia torinese a rivestire questa carica dopo il nonno Edoardo, lo zio Gianni e il padre ...Resterà, in qualità di azionista rilevante, nella GiovanniBV, la holding della Casa. 'Avendo chiuso una parte cosi importante della mia vita, la mia volontà è quella di voltare pagina. Farò ... Agnelli lascia tutte le società quotate di famiglia: "Per affrontare il futuro con mente più libera" L’annuncio arriva alla sua ultima assemblea da presidente della Juventus: “Per affrontare il futuro in maniera libera”. La decisione non riguarda solo la Juve ma tutte le aziende quotate della Famigli ...Passo indietro da tutti gli incarichi societari per Andrea Agnelli nei gruppi quotati legati a Exor. L'annuncio all'ultimo CdA della Juventus affrontato da presidente ...