Agnelli | “Auspico che Corte europea riconosca abuso di posizione dominante della

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Parla l'ormai ex numero unoJuventus nel corso dell'Assemblea dei soci per il passaggio di consegne al nuovo CdA.

IlNapolista

... miche questa sentenza possa aprire la strada a una gestione diversa. Di questo risultato, ... (elenca tutti i collaboratori della Juventus, compresi Fabio Paratici e Beppe Marotta, ...Il riferimento di, che ha rivelato anche di lasciare i cda di Exor e Stellantis in accordo ...una gestione diversa del calcio internazionale. Ci tengo a ringraziare Real Madrid e ... Agnelli: «Auspico che la Corte europea riconosca l'abuso di ... Parla l'ormai ex numero uno della Juventus nel corso dell'Assemblea dei soci per il passaggio di consegne al nuovo CdA.La Juve è pronta a voltare pagina, e in giornata odierna insedierà il nuovo cda nell'assemblea degli azionisti: le parole di Agnelli e Nedved.