Pangea.news

È ripartito lentamente, ha preso l'auricolarenoncuranza e ha comunicato l'emergenza alla control rooom, unica nel suo genere, che il Comune di Venezia ha creato all'isola del Tronchetto e che ...Le successive indagini consentirono di ricondurre l'a una strategia criminale, propria ... La commemorazione ha avuto inizio a Palmi , presso la Concattedrale ,la messa in suffragio dei ... “La foresta in agguato. È stato un viaggio o un sogno”. In ... «Zia sono qui, l'autobus ha dei problemi»: una frase innocua, una banale comunicazione al telefono dietro la quale si nasconde però un messaggio in codice per spiegare ...«Zia sono qui, l'autobus ha dei problemi»: una frase innocua, una banale comunicazione al telefono dietro la quale si nasconde però una parola concordata per spiegare ...