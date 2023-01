Aereo caduto in Nepal | si cercano ancora i corpi delle vittime

Repubblica TV

... in quello che e' il peggior disastrodel Paese degli ultimi tre decenni. Il volo Yeti Airlines con a bordo 68 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio e' precipitato in una ripida gola, e' ...Anche il ministro dell'Interno, il suo primo vice e un altro alto funzionario a bordo dell'... 'Nella città di Brovary, un elicottero ènei pressi di un asilo e di un edificio residenziale. ... Aereo caduto in Nepal, gli ultimi momenti ripresi da un passeggero in diretta Facebook I soccorritori nepalesi hanno lavorato quasi 24 ore su 24 per estrarre i corpi e i resti umani delle vittime dalla gola disseminata di ...Il ministro degli Interni ucraino Denys Monastyrskyi è morto in uno schianto di un elicottero vicino ad un asilo a Brovary, nella regione di Kiev ...