Adriano Celentano contro “Zona bianca” | attacco durissimo a Brindisi

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Personaggi tv. Da tempo la rubrica social dinon veniva aggiornata. «L’Inesistente» del Molleggiato taceva da mesi, ma qualcosa ha spinto il cantante a tornare a pubblicare. A mandare su tutte le furie l’artista è stato il programma, in onda su Rete 4. A far saltaresulla sedia il conduttore Giuseppe. Leggi anche l’articolo —>, il rito degli auguri di Mina: non si era mai saputo Il Molleggiato, in uno sfogo pubblicato su Instagram, si è scagliato duramentela trasmissione e il suo conduttore in riferimento alla puntata dell’11 gennaio 2023. Si fa riferimento all’appuntamento che ha visto protagonista lo stra il ...