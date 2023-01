“Addio | angelo dei bambini” Piera muore per un malore improvviso | la vita al servizio dei piccoli

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Un’immane tragedia ha lasciato tutti nel dolore più forte.Chiodi, definita l’dei, è morta per un. Si è sentita male da un momento all’altro e i soccorsi per lei sono stati purtroppo inutili. A dare la notizia è stata l’agenzia di stampa giornalistica Ansa, che era una donna molto apprezzata grazie alla sua infinita generosità ed umanità. Aiutava da unatantissimi bimbi in difficoltà e malati, grazie al preziosissimo supporto anche di suo marito, deceduto tempo fa. E ora ancheChiodi è morta per un, lasciando però un’eredità importantissima. Sono davvero in tantissimi in Italia e all’estero a piangerla in modo disperato. Il suo lavoro e spirito di sacrificio resteranno impressi nella memoria ...