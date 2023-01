Addio a Pietro Purpura | storico pilota d’aereo e solista delle Frecce Tricolori

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) E’ morto. Aveva 86 anni, era nato a Palermo ma aveva sempre vissuto in Friuli, dove si era trasferita la sua famiglia. Lo riporta il quotidiano Messaggero Veneto oggi in edicola. Dopo vari corsi di volo entrò nella Aeronautica Militare e nel 1964 cominciò la sua esperienza con lenella base di Rivolto (Udine), esordendo ai comandi di un G.91 blu con lesui fianchi e il Tricolore sotto le ali.ha volato con lefino al 1981, come tenente colonnello prendendo parte a oltre 300 manifestazioni e a circa 50 sorvoli in Italia e all’estero. Lasciò ...