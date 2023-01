Addio a Gina Lollobrigida | la camera ardente in Campidoglio FOTO

Corriere della Sera

Nata a Subiaco il 4 luglio 1927, soprannominata "la Lollo" o "nazionale", è stata una delle ... Dopo innumerevoli pellicole, Lollobrigida diede l'alle scene nel 1972, avviando una carriera da ...È il giorno dell'ultimo saluto aLollobrigida. È il giorno dell', della Camera ardente in Campidoglio. Tantissimi fan sono arrivati a Roma per un omaggio alla Bersagliera, scomparsa a 95 anni dopo un peggioramento delle sue ... Addio a Gina Lollobrigida, l’attrice aveva 95 anni Il feretro è stato posto nella sala della Protomoteca. Giovedì 19 ci sarà il funerale presso la Chiesa degli Artisti Roma rende omaggio alla "bersagliera" Gina Lollobrigida, la celebre attrice ...L’ex marito, però, sostiene che «sia sparito», che di tutti quei beni non sia rimasto più nulla. Addio a Gina Lollobrigida, la camera ardente: l'arrivo del feretro in Campidoglio. C'è anche l'ex ...