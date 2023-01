Ad Opera il suo Studio | Monica Rossana Bellini | la commercialista dei Panzeri vicina agli ambienti di centrosinistra arrestata nel Qatargate

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Già Revisore dei conti di Milanosport, Atm, Sogemi, Amiacque, è stata assessore a Pieve Emanuele per 11 anni, è componente del Cda di MEA la partecipata pubblica di Melegnano, è presidente di ASSEMI Azienda Sociale Sud Est Milano, ha avuto incarichi anche a Buccinasco, Peschiera Borromeo, Varedo, Marudo, Locate Triulzi,, Rodano, Mediglia, Dresano, Zelo Buon Persico, Cambiago, Colturano, Rozzano, Arese, Magnago

AGI - Agenzia Italia

... ma anche le composizioni orchestrali e cameristiche svettano sulla produzione di tutti i suoi contemporanei italiani, avvicinate unicamente dall'delamico Goffredo Petrassi. Questo ...... a pieno titolo, un'd'arte che fa bene allo spirito, allo sport e alla cultura'… C'è ... Era amato dalpubblico, dagli amici, dalla famiglia, da chi aveva la fortuna di conoscerlo'. Sei ... Red Canzian e il suo Casanova. Il successo di un'"opera pop" Collettiva alla villa comunale nello scorso weekend: Davide Santachiara, Gioia Mascetti e Angelo Beltempo si aggiudicano primo, secondo e terzo posto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...