Accordo ICE-Galaxus | il Made in Italy conquista la Svizzera

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Si dice che siamo seduti su una miniera d’oro chiamata “in“, uno dei marchi più riconosciuti al mondo. Ilinè il terzo brand menzionato al mondo e può contare su un giro d’affari di oltre 100 miliardi di dollari l’anno. Un marchio che è diventato sinonimo di qualità e ingegno, ma anche simbolo dell’italian life style, promessa di prodotti che incarnano la creatività e la maestria artigianale. Far conoscere questa realtà d’eccellenza anche online significa non solo rafforzare il marchio, ma anche poter contare su una vetrina digitale internazionale: è questo l’obiettivo del Patto per l’Export, in cui rientra il progetto siglato tra Agenzia ICE e, uno dei principali player del mondo dell’e-commerce e il primo marketplace inper fatturato, col ...