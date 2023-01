“Accanto alla sua cella…” Matteo Messina Denaro | la rivelazione dal carcere in cui è rinchiuso

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Proseguono le indagini dopo la cattura di, il boss di Castelvetrano a cui sono scattate le manette ai polsi dopo 30 anni di latitanza. Appena dopo la sua cattura è stato scoperto il primo covo dell’ex primula rossa: si tratta di un appartamento a Campobello di Mazara in vicolo San Vito dove il boss ha trascorso l’ultimo anno della sua latitanza. Quell’abitazione in vicolo San Vito sembrava “una casa di villeggiatura”, come avrebbe detto uno degli investigatori. Man mano che veniva perquisita questa casa è venuta fuori l’idea di un secondo covo del boss. E nelle ultime ore, infatti, è stato trovato un bunker a poche centinaia di metri di distanza dal primo. Si tratta di un covo realizzato dentro un’abitazione di via Maggiore Toselli, anche questa nel cuore di Campobello di Mazara: una stanza nascosta all’interno ...