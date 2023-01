Abuso di mineralità

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) La vinificazione può essere una scienza precisa, ma si basa anche su misteri, incidenti e sensazioni. Come certi elementi – la scelta della botte, la fermentazione, la maturazione delle uve al momento della raccolta – producano effetti particolari è abbastanza noto, ma, a volte, le caratterizzazioni tipiche di un vino emergono senza che nessuno sappia spiegarci davvero come sia possibile e che cosa abbia effettivamente determinato quel tocco, quell’aroma specifico, quel sentore. L’affermazione dello scrittore e critico ungherese Béla Hamvas, autore del celeberrimo “The Philosophy of Wine”, secondo cui diversi paesaggi fisici producono gusti distintivi, parla di una delle qualità più intriganti che è stata associata al vino: la “”, un concetto nebuloso che di solito si riferisce a una sorta di pietra cesellata. Molti vini minerali sono ricchi di acidità, con ...