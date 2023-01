Orizzonte Scuola

... garantendo la spendibilità in tutta Italia delle... l'assunzione in ruolo del personale abilitato e specializzato'...in ruolo del personale abilitato e specializzato; la ...... laurea, specializzazione, master, dottorati e. Per i titoli di studio conseguitiè necessario compilare la sezione con i dati del provvedimento. In questi campi dovranno ... Abilitazioni all’estero, quali prospettive per chi ha conseguito titoli fuori dall’Italia LIVE Venerdì 20 gennaio alle 16:00