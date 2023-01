AAA | anchela QPW nella Lucha Libre World Cup | operazione stile Arabia Saudita?

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Come abbiamo annunciato, la AAA tornerà a proporre il torneo internazionaleCup, in programma il 19 Marzo a Guadalajara. Il primo Team è stato svelato, con il ritorno di Alberto El Patron in AAA (QUI la news), ma altri annunci sono arrivati in merito ai partecipanti. Il Qatar invade il Messico? A sorpresa è stata annunciata la presenza e la nuova partnership fra la AAA e la federazione qatariota QPW: la federazione, fondata nel 2013 da Ali Al-Marafi, organizza da anni Show nello stato mediorientale, che ha visto negli anni salire sul ring della QPW atleti come Rey Mysterio Jr. Bobby Lashley, Alberto El Patron, Cody Rhodes, Carlito, Chris Masters e atleti europei come Chris Raaber, Jonny Storm e Axel Tischer. La federazione sarà presente con un proprio Team, composto dai lottatori qatarioti Classy Ali ...