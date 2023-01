(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Si apre ufficialmente il lungo fine settimana di, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023. Sulla pista denominata Olympia delle Tofane, infatti, le specialiste della velocità entrano in azione alle ore 11.00 per la prima delle due prove dellache permetterà alle atlete di studiare le linee ideali della pista in vista della gara vera e propria. Domani, poi, sarà di scena la secondadellache vedrà addirittura due gare nel corso del lungo weekend ampezzano. Venerdì 20 gennaio, infatti, si inizierà con la prima gara, recupero di quella cancellata a Sankt Anton, quindi, sabato 21 gennaio si andrà subito alla replica, prima che domenica 22 gennaio si concluda ilcon un superG. Per l’Italia, come sempre, ci sarà grande ...

OA Sport

Tra le riprese c'era anche quella del bossentrava e usciva dall'abitazione di Campobello con le borse della spesa .mancano ancora due pezzi del puzzle. Il medico Alfonso Tumbarello e il ...Ma quellosembra farlo soffrire di più in queste prime 24 ore da detenuto è l'isolamento, il fattonon c'è nessuno con il quale trascorrere la giornata. E nell'd'aria, in cui può andare a ... A che ora parte Sofia Goggia oggi nella prova di discesa a Cortina d'Ampezzo: programma, pettorali, tv, streaming Molti eurodeputati versavano una quota in uno schema pensionistico integrativo che ha investito in energie fossili e armi. Ora è in deficit, e i danni rischiano di pagarli gli europei ...Stop agli interventi al cuore al Pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Per la seconda volta in appena tre anni, l’azienda sanitaria sospende le operazioni chirurgiche, i bambini pugliesi ...