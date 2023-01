A Castelnuovo Don Bosco l' ultimo saluto al luogotenente Giovanni Andriano

ATNews

... che fa il paio con quella buttata alle ortiche controprima di Natale. A voler vedere ... Novara al PalaBosco per una sorta di mini derby che potrà dire molto sulle reali ambizioni ...E' stato tumulato nella tomba di famiglia aBosco il luogotenente dell'Arma Giovanni Andriano, 49 anni, morto venerdì scorso all'ospedale di Bolzano dopo essere stato travolto da una valanga sulle Dolomiti. E sempre a ... A Castelnuovo Don Bosco la cerimonia di tumulazione del Luogotenente Giovanni Andriano morto travolto da una slavina E' stato tumulato nella tomba di famiglia a Castelnuovo Don Bosco il luogotenente dell'Arma Giovanni Andriano, 49 anni, morto venerdì scorso all'ospedale ...Originario di Torino, il militare ha perso la vita lo scorso 10 gennaio mentre era in addestramento in Val Chedul ...