A Boomerissima si sfidano “boomer” e “millennials” ma le età degli ospiti sono ‘a casaccio’ Ema Stokholma chiarisce | “Ho 39 anni” | ma gli altri?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Cresce, a sorpresa, ““. Lo show condotto da Alessia Marcuzzi, finito nel mirino della critica dopo il debutto su Rai2, ha conquistato 1.459.000 telespettatori con l’8,5% di share. Un dato superiore rispetto a sette giorni fa quando la trasmissione aveva ottenuto 1.310.000 con il 7,4%. “Abbiamo deciso che dopo i quarant’siamo tutti“, aveva dichiarato Alessia Marcuzzi in conferenza stampa provando a spiegare la traballante divisione in categorie. In molti sui social hanno espresso dubbi sulla collocazione, divisi in studio tra Millenials e, appunto,. Nella prima categoria Paolo Ciavarro, Pierpaolo Petrelli, Aka 7even, Giulia Stabile ed Ema. Quest’ultima, nata il 9 dicembre 1983, ha 39 ...